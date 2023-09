A candidatura daquele município do interior do distrito de Coimbra contempla um investimento no núcleo central urbano da vila, abrangendo 14 arruamentos e uma área total de 20.581 metros quadrados, caracterizada por uma elevada densidade comercial, com 63 estabelecimentos de portas abertas ao público, realçou a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a plataforma do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação dedicada a este programa, o investimento daquela autarquia será de cerca de 700 mil euros.

Segundo a mesma nota, o município de Vila Nova de Poiares obteve a 5.ª melhor classificação das 96 candidaturas admitidas, de um total de 160 submetidas a concurso.

A iniciativa tem como objetivo promover a adoção tecnológica por parte dos operadores económicos e a digitalização dos seus modelos de negócio, sensibilizando trabalhadores e empresários para os desafios da era digital.

Para o presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, citado na nota de imprensa, o investimento posiciona o concelho como um exemplo de modernização e adaptação aos desafios da economia digital, sobretudo por se tratar de um projeto que promete criar oportunidades de crescimento económico, melhorar a experiência dos consumidores e fortalecer a identidade e a competitividade do comércio local.

O projeto demonstra o compromisso da autarquia e o dos seus empresários na transformação digital, considerou o autarca.