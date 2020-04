A tese do Ministério Público referia que o empresário participava num torneio de sueca, que se realizou na associação recreativa e cultural daquela localidade, quando “encetou uma discussão com outros jogadores por causa do barulho que faziam e da forma como jogavam”.

O tribunal não deu como provado que tenha sido o arguido a encetar a discussão e referiu que este apenas pediu aos jogadores da mesa ao lado para fazerem menos barulho, no entanto estes continuaram a falar alto e foram expulsos do local pela organização do torneio.

E foi ao sair do espaço que o arguido foi insultado por esses jogadores, tendo, depois, ido ao carro buscar um revólver e uma pistola semiautomática e regressado “empunhando ao alto uma das armas”, acabando por disparar contra as vítimas.

O tribunal considerou que o arguido agiu num “estado de manifesta exaltação”.

Hoje, o empresário repetiu que está arrependido pelos crimes e o advogado de defesa disse que ir estudar o acórdão para decidir se vai recorrer do acórdão.