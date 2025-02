No site do FC Porto, o presidente André Villas-Boas reage à morte do seu antecessor que diz ser "“um momento de consternação profunda e de triste pesar para todos os Portistas e para o futebol nacional e internacional. Vemos partir um homem que marcou o FC Porto, os seus Associados e Adeptos, o Portismo, a cidade do Porto, a região Norte e o País."

FC PORTO SITE créditos: MadreMedia