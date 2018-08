A Santa Casa da Misericórdia de Vinhais é a responsável pelo equipamento que, como explicou à Lusa o provedor, António Alberto Rodrigues, vai ter a gestão do hospital privado da Irmandade do Terço do Porto.

A unidade está integrada na rede nacional de Cuidados Continuados e para lá podem ser encaminhados doentes de todo o país. Todavia, os responsáveis destacam a importância para o concelho de Vinhais, com uma população envelhecida e dispersa, que até agora estava sujeita a internamento distante de casa com deslocações dispendiosas para visitas.

Como disse à Lusa o provedor da Misericórdia de Vinhais, o edifício estava pronto há quase dez anos, sem que tivessem conseguido os acordos para a criação de vagas no concelho, uma decisão tomada recentemente pelo Governo central.

Com o passar do tempo, explicou, o equipamento ficou desatualizado e foram necessárias mais obras de adaptação aos serviços prestados.