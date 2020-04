Segundo Diogo Saraiva, são os agregados familiares que testaram negativo que estão a apoiar os nove em confinamento obrigatório no acesso a alimentação, a medicação e a bens essenciais.

Vale do Touro é a terceira comunidade do concelho de Moura com casos de infeção pelo novo coronavírus, depois do bairro Espadanal e do sítio do Margaçal, onde foram confirmados, respetivamente, 32 e sete casos de covid-19 entre os moradores.

No bairro Espadanal, na periferia da cidade de Moura, foram confirmados 32 casos de covid-19 entre os 59 residentes, depois de terem sido feitos testes a toda comunidade na sequência da deteção da infeção num dos membros.

Na segunda-feira, foram feitos novos testes aos 59 residentes do Espadanal e o SMPCM aguarda os resultados, disse Diogo Saraiva

No sítio do Margaçal, localizado no troço da Estrada Nacional 255 que liga a cidade de Moura e a vila de Pias, foram confirmados sete casos de covid-19 entre os 14 moradores, depois de terem sido feitos testes a toda comunidade na sequência da deteção da infeção numa residente.

Todos os residentes nas comunidades do Espadanal e do Margaçal estão em confinamento obrigatório e não podem sair do bairro e do sítio, que estão a ser vigiados pela GNR e a Câmara de Moura está a assegurar-lhes o acesso a alimentação, a medicação e a bens essenciais.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), no Alentejo, há 201 casos de infeção confirmados e registo de um morto associado à covid-19.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia divulgado na terça-feira.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 215 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios.