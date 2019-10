Falando em Guimarães, distrito de Braga, durante um encontro sobre os 30 anos da Convenção sobre os Direitos das Crianças, Lucília Gago explicou que se trata de uma “experiência piloto”, a implementar nas comarcas de Lisboa (um polo em Lisboa e outro no Seixal), de Lisboa Oeste (em Sintra) e do Porto (um polo no Porto e outro em Matosinhos).

“Acreditamos muito que representem um ganho de eficácia”, afirmou, sublinhando que os magistrados das SEIVD vão “trabalhar exclusivamente” em casos de violência doméstica.

Para a procuradora-geral da República, as SEIVD representam “um projeto inovador, porque permitem a concentração de magistrados da área de jurisdição de família e crianças, e da área criminal”.

Essa “proximidade física” entre os magistrados permitirá desenvolver as diligências “de uma forma articulada”, com encurtamento de prazos e com as providências, designadamente as de proteção, a serem tomadas com a urgência que os casos reclamam.

Lucília Gago admitiu que, mediante a avaliação que for sendo feita, as SEIVD poderão ser estendidas a outras comarcas.