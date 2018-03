O presidente executivo da Vista Alegre, Paulo Pires, disse hoje que a quase bicentenária empresa de porcelanas, que em 2009 acumulava 18 milhões de euros de prejuízo, tem hoje um saldo positivo de quatro milhões de euros, tendo duplicado os lucros em 2017.

“A Vista Alegre está finalmente no rumo certo. Os números são disso um espelho: basta referir que em 2017 mais do que duplicámos os lucros, comparativamente com o ano anterior e, se em 2009 herdámos prejuízos na ordem dos 18 milhões de euros, hoje o saldo é positivo, na casa dos quatro milhões de euros”, revelou.

Paulo Pires falava na Universidade de Aveiro, durante a assinatura de um protocolo que envolveu também o grupo Visabeira, cuja entrada no capital considerou decisiva para a recuperação da empresa.

Para os resultados alcançados em 2017, o presidente executivo da Vista Alegre disse que muito contribuiu “o volume de negócios internacional, como forte impulsionador das vendas globais, com as exportações a atingir 54,5 milhões de euros, correspondendo a 64% do volume de negócios global”.

“Desde 2009 estamos perante uma renovada Vista Alegre com a entrada do grupo Visabeira no capital, que veio revitalizar a empresa, o que permitiu não só a sua manutenção, enquanto guardiã do fabrico da porcelana e do cristal, como a sua universalização”, salientou.

Segundo Paulo Pires, o sucesso da recuperação da empresa “deve-se a uma rigorosa gestão, à forte aposta na expansão internacional, ao desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua, à eficiência operacional adotada, bem como ao foco na inovação”.