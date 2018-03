Em causa está um requerimento apresentado pelo procurador José Niza, no qual pediu para serem reproduzidas, em audiência de julgamento, as declarações proferidas por todos os arguidos no inquérito e na instrução, de forma a servirem como prova produzida em audiência.

Para hoje de manhã estava previsto ser ouvida ainda uma testemunha, um cidadão chinês, que o tribunal não conseguiu notificar, tendo o procurador pedido para que fossem reproduzidas as suas declarações prestadas em fase de inquérito.

Os juízes marcaram as alegações para os dias 19 de março, 09 e 13 de abril e 02 de maio.

Miguel Macedo demitiu-se em novembro de 2014 do cargo de ministro da Administração Interna, tendo-lhe sido imputado pelo Ministério Público o alegado favorecimento de um grupo de pessoas que pretendia lucrar de forma ilícita com os ‘Vistos Gold’, realizando negócios imobiliários lucrativos com empresários chineses que pretendiam obter autorização de residência para Investimento.