Lucília Gago falou na abertura da conferência “Provítimas: O papel do Ministério Público na promoção dos direitos das vítimas”, em Lisboa, onde defendeu que é “difícil aceitar que a vítima de crime ainda não seja, no âmbito do processo penal português, efetivamente um sujeito processual de pleno direito”.

Na conferência organizada pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a PGR frisou que se todas as vítimas de crimes “são merecedoras de tutela, as vítimas especialmente vulneráveis assumem-se num patamar de relevo diferente, com medidas de proteção que estão previstas e são impulsionadas e decididas pelo Ministério Público”.

Deu como exemplo a violência doméstica, que é hoje uma “realidade criminal massificada”, com mais de 30 mil inquéritos anuais, em que as vítimas, além das necessidades de proteção imediatas, precisam também de ter confiança no sistema de justiça.

“Confiança essa que naturalmente só se alcança se forem devidamente acompanhadas por quem sabe, designadamente do ponto de vista da sua estabilização emocional, visando a sua própria capacidade de prevenir a revitimação”, defendeu.