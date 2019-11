Marcelo Rebelo de Sousa falou também sobre a paixão do ensino e, perante uma plateia de instituições do ensino particular e cooperativo, declarou: "Os tempos mudam, as situações mudam, mas a paixão permanece. E é tão forte, tão forte, que se defronta com problemas do dia a dia, dificuldades de recursos, obstáculos administrativos, incompreensões de momento, mas tudo isso se supera".

"Nos vossos casos, tudo isso foi superado. Pena temos nós de alguns outros casos ou algumas outras situações em que não podemos dizer exatamente o mesmo. Porque essas instituições e os seus professores e educadores não puderam prosseguir, ao longo de décadas, mais ou menos longínquas, ou anos mais ou menos recentes, o desempenho da sua missão coletiva. E é uma pena", lamentou.

À saída, em resposta a perguntas da comunicação social, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a abordar o tema do financiamento das instituições de ensino particular e cooperativo, colocando a tónica na importância de cada estabelecimento poder "ter a liberdade de adotar o seu projeto educativo próprio".

O chefe de Estado salientou que "a Constituição consagra a liberdade de ensino, a liberdade de ensinar e de aprender" e disse que "tem havido várias formas de aplicar essa liberdade".

"Mas tem havido um caminho, que eu penso que é inevitável, para cada estabelecimento de ensino e de educação ter a liberdade de adotar o seu projeto educativo próprio. Isso é muito importante, qualquer que seja o setor considerado, seja o setor público, o setor particular ou o setor cooperativo", defendeu.

"Isso, naturalmente, vai sendo feito progressivamente, e eu penso que corresponde ao espírito da Constituição", concluiu.