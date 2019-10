Os principais desacatos ocorreram menos de cinco minutos antes do apito inicial, quando alguns adeptos do Eintracht desceram da parte superior da bancada Norte do Estádio D. Afonso Henriques para a parte inferior e começaram a lançar cadeiras para a bancada nascente, onde se encontravam adeptos vimaranenses, que responderam da mesma forma.

Pouco depois, alguns dos cerca de 3.000 adeptos germânicos na parte superior da bancada atiraram cadeiras na direção dos agentes da PSP que lá se encontravam.

Face às cadeiras arrancadas, a UEFA decretou que o Eintracht Frankfurt vai ter de contactar o Vitória de Guimarães nos próximos 30 dias para "pagar os danos causados pelos seus adeptos".

A equipa vimaranense somou, até agora, duas derrotas nas duas partidas já realizadas para o grupo F da Liga Europa - além do Eintracht, perdeu com o Standard de Liège (2-0, fora) - e disputa o próximo jogo às 20:00 de 24 de outubro, em Londres, frente aos ingleses do Arsenal, líderes do grupo, com seis pontos.