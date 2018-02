Juan Pedro Franco, de 33 anos, natural do estado de Aguascalientes, no norte do México, pesava 595 quilos em outubro de 2016. Essa condição, resultado de uma dieta inadequada e de um problema da tiróide, fez com que o Guinness World Records lhe desse o título de homem vivo com mais peso do mundo.

Com hipotireoidismo, hipertensão arterial, diabetes e uma obstrução pulmonar grave, Franco decidiu recuperar a sua vida e aceitar a intervenção do cirurgião José Antonio Castañeda, especialista em tratamentos de obesidade.

Em novembro de 2016, mudou-se mesmo de Aguascalientes para Guadalajara, onde está a Gastric Bypass México, a clínica de Castañeda.

O primeiro passo foi submeter-se a uma dieta mediterrânea "muito rigorosa".

Em maio de 2017, entrou pela primeira vez no centro cirúrgico para realizar uma gastrectomia vertical, e seis meses depois passou por uma conversão a bypass gástrico. O objetivo de ambas as cirurgias é reduzir o tamanho do estômago.

Reduzir a sua capacidade e vontade de comer era a única forma para fazê-lo emagrecer, já que queimar calorias não era suficiente.