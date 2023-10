Em comunicado, a Comissão Europeia disse que a visita serve para "expressar solidariedade com as vítimas dos ataques terroristas do Hamas. As líderes da UE vão reunir-se com o governo Israelita".

Militantes do grupo armado do Hamas mataram 1.200 pessoas principalmente civis e fizeram cerca de 150 reféns num ataque lançado do território palestino de Gaza no sábado.

Israel respondeu com centenas de ataques aéreos e de artilharia contra alvos do Hamas em Gaza, ceifando a vida de 1.400 vidas palestinianas.

O programa de visitas das lideres da UE não está ainda fechado.

A União Europeia e os seus Estados membros expressaram horror às mortes do Hamas e endossaram o direito de Israel de se defender dentro dos "limites do direito internacional".

Algumas autoridades europeias expressaram, contudo, preocupações sobre o novo cerco de Israel a Gaza.

Mas von der Leyen e Metsola foram francas no seu apoio a Israel, acusando o Hamas de realizar um massacre antissemita de civis inocentes.

"7 de outubro é um dia que vai cair na infâmia global", disse Metsola na quarta-feira numa cerimónia em Bruxelas de homenagem aos mortos israelitas.

"O mundo testemunhou o assassinato de judeus simplesmente porque eram judeus. Novamente. Em Israel", disse a presidente do Parlamento Europeu.

Anteriormente, von der Leyen disse que estes “inocentes foram mortos por uma única razão. Por serem judeus e viver no Estado de Israel.

"É um mal antigo, que nos lembra do passado mais sombrio e choca profundamente”, concluiu a presidente da Comissão Europeia.