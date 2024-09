“Temos de fazer a Rússia pagar pela destruição e hoje tenho o prazer de anunciar que a Comissão Europeia adotou propostas que permitirão à União Europeia emprestar 35 mil milhões de euros provenientes do compromisso do G7“ para com a Ucrânia, disse Ursula von der Leyen em Kiev, falando em conferência de imprensa após uma reunião com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Trata-se de um enorme passo em frente […] e estamos a assentar isto nos lucros com os bens russos congelados” para, desta forma, “melhorar a estabilidade macrofinanceira da Ucrânia e proporcionar um espaço orçamental mais significativo que vos permite decidir a melhor forma de utilizar as verbas, dando-vos a máxima flexibilidade para satisfazer as vossas necessidades e libertando recursos”, adiantou a responsável, dirigindo-se a Volodymyr Zelensky.

Ursula von der Leyen está hoje pela oitava vez na capital ucraniana desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.