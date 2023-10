Em conferência de imprensa no final do Conselho Europeu extraordinário, que decorreu por videoconferência, para debater o conflito entre o grupo islamita Hamas e Israel, a líder do executivo comunitário salientou que “não há qualquer contradição entre apoiar Israel e a solidariedade e a ação em prol das necessidades humanitárias dos palestinianos”.

Von der Leyen referiu também ter falado, no sábado, com o secretário-geral da ONU, António Guterres, tendo-o informado que a Comissão Europeia vai “triplicar a ajuda humanitária aos palestinianos durante este ano”.

Por outro lado, Bruxelas estará ainda “a estabelecer uma ponte aérea para o Egito” para fazer chegar ajuda a Gaza.

A ajuda humanitária, adiantou também Von der Leyen, não se esgota em Gaza, havendo também pessoas em necessidade em outras zonas da região.

Os líderes dos 27 da União Europeia (UE) reuniram-se hoje por videoconferência, com a participação do primeiro-ministro, António Costa, para definir uma posição comum sobre o conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas, mas também sobre o apoio a fornecer à população civil palestiniana na Faixa de Gaza.