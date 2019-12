As informações disponíveis dão conta que uma pessoa morreu na sequência da erupção do vulcão Whakaari / White Island na Nova Zelândia, várias estão feridas e 27 por localizar. No momento da erupção estavam cerca de 50 pessoas no local, a maioria - 30 a 38 - eram passageiros do cruzeiro "Ovation of the Seas". Das 23 pessoas resgatadas, sete encontram-se gravemente feridas.

A confirmação da vítima mortal foi feita pelo vice-comissário da Polícia, John Tims que acrescentou que "com base nas informações que temos, é provável que haja mais [vítimas mortais]".

Passava das 2 da tarde [menos 12 horas em Lisboa] quando um vulcão situado na Nova Zelândia entrou em erupção. Inicialmente estimava-se que estivessem cerca de 100 pessoas na área envolvente, mas o número acabou por ser corrigido pelas autoridades para cerca de 50, tendo sido lançada uma ação de resgate com o objetivo de as retirar de lá.

Às primeiras horas da manhã, o Guardian Australia avançava que 20 poderiam estar feridas, citando a St John Ambulance, uma das entidades envolvidas no resgate.Uma informação confirmada pela primeira-ministra Jacinta Arden poucos minutos depois: “Nesta altura, e por favor mantenhamos presente que é uma situação em evolução, acreditamos que cerca de 100 pessoas estão no local ou perto e neste ponto algumas estão desaparecidas".

O vulcão White Island localiza-se a 48 quilómetros de Bay of Plenty, na costa este do norte da Nova Zelândia.É um local popular nos circuitos turísticos e também na pesquisa científica.

A erupção foi visível nas imagens de satélite:

Na sequência da erupção foi emitido um alerta nacional avisando as pessoas dos riscos que as cinzas do vulcão poderiam ter na saúde. Na cidade de Whakatāne, a que se situa mais perto da White Island, as estradas foram fechadas e o hospital local foi transformado no centro das operações de emergência.

"Os efeitos de uma erupção vulcânica podem fazer-se sentir a muitos quilómetros de distância do vulcão", disse a polícia neo-zelandesa que deixou várias recomendações à população, desde que se mantivessem dentro de casa ao uso de proteção, como máscaras ou óculos, se fossem apanhados no exterior em zona com cinzas vulcânicas no ar. Já durante a madrugada confirmou-se que os efeitos das cinzas estariam confinados à ilha, não sendo esperados efeitos noutros locais mais afastados.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, ofereceu ajuda à Nova Zelândia e confirmou que há australianos no local e que estão a tentar determinar como se encontram.

A última erupção deste vulcão teve lugar em 2016, segundo a agência neo-zlandesa GeoNet, mas não provocou qualquer vítima nessa ocasião.