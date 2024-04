A agência de vulcanologia indonésia confirmou que a erupção no vulcão Ruang ocorreu às 17:06 (11:06 em Lisboa) e lançou uma nuvem de fumaça a 400 metros de altura, segundo a agência de notícias AFP.

Embora as autoridades locais tenham afirmado que o Ruang começou a acalmar hoje, mantiveram o nível de alerta mais elevado de atividade vulcânica (4).

Segundo as autoridades indonésias, uma zona de exclusão de seis quilómetros foi demarcada ao redor do vulcão e ‘tsunamis’ ainda são possíveis se as rochas do vulcão desabarem no mar.

Em 2018, uma violenta erupção do Anak Krakatoa, localizado entre as principais ilhas indonésias de Java e Sumatra, provocou o colapso de secções inteiras da cratera no oceano e gerou um ‘tsunami’ responsável por mais de 400 mortos e milhares de feridos.

A Indonésia, um vasto arquipélago no sudeste asiático, está localizada no “Anel de Fogo” do Pacífico, uma área de atividade vulcânica significativa.