Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,29% para 44.155,44 pontos e o Nasdaq avançava 1,24% para 20.001,90 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,48% e estava em 6.078,23 pontos.

A Nvidia, fabricante de ‘chips’ utilizados na inteligência artificial, liderava as subidas no índice Dow Jones, ao avançar 4,50%.

Donald Trump anunciou na terça-feira um novo projeto de inteligência artificial, o “Stargate”, com um investimento de pelo menos 500 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, numa parceria formada pela OpenAI, Oracle e SoftBank. As ações da Oracle subiam 6,8%.

A Netflix também se destacava nos ganhos com uma subida de 13%, após ter anunciado na terça-feira, já com o mercado encerrado, que registou um aumento de cerca 19 milhões de assinantes no quarto trimestre de 2024, o que elevou o total para 301,6 milhões. O seu volume de negócios e os lucros também ficaram acima do que era esperado pelo mercado.

Os investidores seguem ainda atentos às ameaças de Trump sobre a imposição de taxas alfandegárias a produtos importados pelos Estados Unidos, sem que até agora tenha havido qualquer decisão concreta.

Depois de ter ameaçado com a adoção de tarifas para produtos do México e do Canadá a partir de 01 de fevereiro, Trump disse na terça-feira que os países europeus também vão ser sujeitos a taxas alfandegárias.