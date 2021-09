"A nossa política é prosseguir uma abordagem gradual e prática da diplomacia séria e sustentada com a Coreia do Norte", disse um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano.

"Os Estados Unidos estão preparados para se encontrarem com funcionários norte-coreanos sem condições prévias. Esperamos que a Coreia do Norte responda positivamente à nossa oferta", acrescentou.

As declarações vêm depois de Kim Jong-un descrever a reiterada oferta de diálogo dos EUA como "uma fachada para cobrir as suas ações enganosas e hostis, e uma continuação da política hostil das administrações anteriores".

As conversações entre Washington e Pyongyang têm estado paradas desde uma cimeira fracassada em Hanói em 2019 entre Kim Jong-un e o então Presidente dos EUA, Donald Trump.