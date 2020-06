De acordo com a CNBC, a conferência anual de tecnologia está prevista para acontecer em Lisboa de 2 a 4 de dezembro, segundo informação disponibilizada pelos seus organizadores. Paddy Cosgrave, cofundador e presidente executivo da Web Summit, partilhou no Twitter a notícia.

Segundo o comunicado citado, o formato desta edição será diferente. Este ano, a Web Summit contará com a participação de até 100 mil pessoas numa plataforma online, que a empresa desenvolveu para a sua conferência de tecnologia Collision, que geralmente é realizada fisicamente em Toronto, no Canadá. O event deste ano, "Collision from Home", atraiu mais de 30 mil participantes esta semana.

"Estamos a construir software que permite ligações em eventos há mais de meia década, para que possamos atuar naturalmente online", disse Paddy Cosgrave. Desta forma, o evento continua a permitir "pessoas de todo o mundo".

Na sequência da pandemia de covid-19, muitos dos eventos internacionais foram cancelados ou adiados. Na rede social Twitter, Paddy Cosgrave já tinha afirmado que "a Web Summit vai avançar este ano em Portugal", sem adiantar mais detalhes sobre o tema.

Numa outra mensagem, Cosgrave acrescentou que aquela que é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas "irá aderir aos mais rigorosos protocolos de saúde, conforme orientação do Governo de Portugal". A confirmação sobre a realização física do evento só será conhecida em outubro.

Na edição de 2019, o evento contava mais de 70,4 mil participantes registados de 163 países, sendo que quase metade (46,3%) eram mulheres.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa em 2016 e vai manter-se na capital portuguesa até 2028.