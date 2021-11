“Sinto-me muito protetora das mulheres jovens e das raparigas. Acho que se lhes for o espaço certo, o espaço em que se possam sentir livres e protegidas, podem tornar-se as melhores versões de si mesmas”, defendeu a atriz.

Amy Poehler está em Lisboa e falou hoje na Web Summit, numa conversa sobre a capacitação da próxima geração de líderes femininas, de quem espera ver aquilo que, para si, está além da sua própria imaginação.

Questionada pela editora da Revista Teen Vogue, Versha Sharma, que moderou a conversa, sobre o que mais lhe interessa ver das jovens de hoje e líderes de amanhã, a atriz norte-americana disse que, na sua perspetiva, pouco importa.

“Aquilo que eu imagino que seria interessante mostrarem-me está limitado à minha experiência. O que eu adoro é que a próxima geração de líderes pensa em coisas que eu não consigo sequer imaginar”, sublinhou.

Na mesma resposta, Amy Poehler reiterou que essas raparigas precisam é de um espaço em que possam prosperar e assumiu como objetivo pessoal assegurar essas condições.

“O que eu espero fazer é encorajá-las e dar-lhes um espaço para pensarem naquilo que elas querem ver, sentir e em que querem participar. Manter-me aberta e flexível, é esse o meu objetivo. E estar pronta para receber ideias”, explicou.

Além do trabalho como atriz e comediante, Amy Poehler é também fundadora da organização “Amy Poehler’s Smart Girls”, dedicada a ajudar jovens a cultivar o seu “eu autêntico”, privilegiando a sua criatividade e inteligência.

Sem abandonar o mesmo humor a que a atriz da série Parks and Recreation e do programa Saturday Night Live já habituou o grande público, Amy Poehler falou das figuras femininas que a inspiraram, desde comediantes que via na televisão às rufias da escola, falou sobre a forma como o ativismo assume todas as formas e tamanhos, e da importância de as pessoas se manterem fiéis a si próprias.

No tópico das gerações mais novas, a artista considerou que parecem menos dependentes dos conselhos dos adultos e mais “confortáveis com o desconforto”, elogiando esses aspetos e admitindo que são algumas das coisas que tem aprendido com os jovens.

Em cerca de meia hora de conversa, Amy Poehler falou também sobre a importância da saúde mental, incluindo no ambiente corporativo, e sobre os últimos quase dois anos de pandemia, que viu como uma espécie de pausa global imposta pelo universo para que as pessoas se obrigassem a parar e refletir, lamentando por outro lado, o sofrimento infligido pela covid-19,

A Web Summit decorre entre 01 e 04 de novembro em Lisboa, em modo presencial, depois de a última edição ter sido ‘online’ e a organização espera cerca de 40 mil participantes, segundo revelou, em setembro, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.

O presidente da Microsoft Brad Smith, a comissária europeia Margrethe Vestager e o jogador de futebol Gerard Pique juntam-se também aos mais de 1.000 oradores, às cerca de 1.250 'startups', 1.500 jornalistas e mais de 700 investidores, numa cimeira na qual serão discutidos temas como tecnologia e sociedade, entre outros, de acordo com a organização.

Apesar do número previsto de visitantes ser este ano cerca de menos 30 mil do que na última edição presencial, em 2019, as autoridades consideram que se trata do "maior evento de 2021" a ter lugar em Lisboa.