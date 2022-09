William, o herdeiro ao trono, caminhou atrás do seu pai, o Rei Carlos III, e ao lado do seu irmão mais novo, o Príncipe Harry, durante a solene procissão que levou a Rainha Isabel do Palácio de Buckingham para Westminster Hall.

"A caminhada de ontem foi um desafio", disse William a membros do público no exterior da propriedade real de Sandringham, no leste de Inglaterra.

"Trouxe algumas recordações", referiu, citado pela Reuters.

Em 1997, William e Harry, então com 15 e 12 anos, seguiram o caixão da mãe através do centro de Londres. Diana morreu num acidente de viação em Paris, com 36 anos de idade.

Os irmãos, cuja relação se tornou tensa nos últimos anos, falaram no passado do trauma duradouro que sofreram após a morte da sua mãe e da caminhada atrás do carixão, durante a qual tiveram de se manter aparentemente calmos apesar do seu luto.

Embora as circunstâncias fossem diferentes desta vez, voltou a emoção, a pompa e a sensação de um acontecimento momentâneo a desenrolar-se diante de multidões.