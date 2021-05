No início da semana, William "Bill" Shakespeare, antigo funcionário da Rolls Royce, morreu com um acidente vascular cerebral no Hospital Universitário de Coventry e Warwickshire, no Reino Unido. O homem de 81 anos tinha feito história ao tornar-se a segunda pessoa de sempre a ser vacinada contra a covid-19 com a dose da Pfizer a 8 de dezembro de 2020 — a morte de Shakespeare não estará relacionada com a toma do fármaco.

Noelia Novillo, apresentadora da estação argentina Canal 26 confundiu-o, todavia, com um homónimo mundialmente famoso. Ao reportar a sua morte, Novillo dirigiu-se a Shakespeare como "um dos mais importantes escritores da língua inglesa" e rematando com "para mim o mestre".

Não é claro como é que o famoso dramaturgo inglês do século XVI — conhecido como "o Bardo" — morreu, mas sabe-se que pereceu em 1616, aos 52 anos, depois de deixar como legado peças como "Romeu e Julieta", "Hamlet" ou "Rei Lear".

No entanto, Novillo disse em direto ter "notícias que nos deixaram de boca aberta dada a grandeza deste homem". "Estamos a falar de William Shakespeare e da sua morte. Vamos mostrar como e porque é que tudo isto aconteceu", concluiu.

A gaffe tornou-se viral e foi motivo de várias piadas online. "Não choremos por William Shakespeare, viveu a sua vida e desfrutou do carinho das pessoas durante século", escreveu, por exemplo, um utilizador do Twitter.