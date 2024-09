Em nova decisão, o ministro do STF Alexandre de Moraes considerou que as exigências para restabelecer o serviço não foram devidamente cumpridas pela plataforma, à qual deu um prazo de cinco dias para apresentar novos documentos.

A rede social do magnata Elon Musk foi bloqueada no país por ordem do Supremo Tribunal Federal a 30 de agosto, por não cumprir as ordens judiciais para remover contas acusadas de desinformação e por retirar o seu representante legal do país.

A decisão de hoje também estabelece que o X terá que pagar uma multa de 5 milhões de reais por dia por ter violado o bloqueio na última quinta-feira.

Segundo a plataforma, o ocorrido foi uma consequência não intencional de uma mudança de servidor, argumento rejeitado por Moraes.