A conta de Yulia Navalnaya no X, antigo Twitter, está suspensa e ainda não se sabe o que levou a rede social a esta decisão. No perfil, lê-se apenas que "O X suspende as contas que violam as Regras do X".

Esta manhã, Navalnaya instou o Kremlin a “devolver o corpo de Alexei e deixá-lo ser enterrado com dignidade” e referiu ainda que “não se importava com a forma como o secretário de imprensa do assassino" comenta as suas palavras.

Ontem à noite, acusou Vladimir Putin de matar o seu marido e garantiu que as provas seriam fornecidas em breve.

A Rússia nega todas as acusações e, entretanto, anunciou que Oleg Navalny, irmão de Alexei, foi colocado na lista de procurados do país e que foi aberto um novo processo criminal contra ele.

Em 2021, Oleg foi condenado a um ano de pena suspensa por quebrar as restrições da Covid-19, depois de ter sido acusado de convocar os russos para comparecerem num comício em favor do seu irmão. Foi condenado à revelia, em fevereiro de 2022, a um ano de prisão por violação dos termos da pena suspensa.

Neste momento, o seu paradeiro é desconhecido. Sabe-se apenas que viajou para Chipre em 2021 e que não voltou à Rússia.