A existência do esquema de escutas montado em 2004 pelos serviços secretos australianos em escritórios do Governo timorense, em Díli, durante as negociações para um novo tratado para o mar de Timor, foi denunciada pela “Testemunha K” (a sua identidade nunca foi revelada publicamente).

Na altura, como agora, Xanana Gusmão – primeiro Presidente de Timor-Leste desde a restauração da independência e primeiro-ministro na altura em que descobriu da existência das escutas – lançou um apelo ao Governo australiano.

“É nesta revolta íntima, que arde cá dentro, que, humildemente, faço aqui um apelo público à razão para que o Governo da Austrália reconsidere e pare com a injustiça que está a ser praticada contra Bernard Colleary e contra a testemunha K”, declarou, na cerimónia que decorreu durante o quinto encontro ministerial do g7+.

“Não era a segurança do Estado que estava em causa, mas o facto de se ter utilizado a inteligência militar para espiar assuntos de negócio entre a riquíssima Austrália e o paupérrimo Timor-Leste”, considerou o antigo chefe de Estado, acrescentando: “Não era uma questão de segurança. Nós tínhamos acabado a guerra. Se tínhamos algumas armas, que já não funcionavam, não tínhamos armas. Aquilo não era uma questão de segurança da Austrália, nós não íamos invadir a Austrália”.

De acordo com os relatos, através das escutas, o Governo australiano obteve informações que permitiriam favorecer as intenções australianas nas negociações com Timor-Leste da fronteira marítima e pelo controlo da zona Greater Sunrise, uma rica reserva de petróleo e gás.

Quando tomou conhecimento da existência das escutas, Díli contestou o tratado e apresentou uma queixa contra a espionagem de Camberra junto do Tribunal Arbitral de Haia, argumentando que, devido às ações do Governo australiano, o acordo era ilegal.

A acusação contra os dois homens, que tem decorrido em segredo na justiça australiana, tem sido alvo de muitas criticas na Austrália e Timor-Leste, como o Movimento Contra Ocupação Mar de Timor (MKOTT) a exigir que Camberra abandone a acusação.

Collaery, que não pode falar publicamente sobre o caso, escreveu na semana passada uma mensagem ao povo timorense, divulgada pelo MKOTT.

No texto, o advogado — que acompanhou a questão de Timor-Leste durante décadas — declara “orgulho por ter apoiado o povo de Timor-Leste na luta pela justiça” comprometendo-se a continuar a dar esse apoio “apesar da perseguição” de que é atualmente alvo.

Juvenal Dias, porta-voz da MKOTT, insiste na necessidade da Austrália abandonar a acusação contra os dois homens, estando a recolher assinaturas para uma petição nesse sentido.