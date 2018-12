O Presidente da China, Xi Jinping, quer uma "nova era" nas relações entre o seu país e a Argentina, dois Estados "relevantes" que devem "fomentar o multilateralismo e o livre comércio", num "panorama mundial intrincado".

A posição do chefe de Estado foi transmitida depois da assinatura de 30 acordos bilaterais em áreas como o comércio e exportações e de um encontro com o seu homólogo argentino, Mauricio Macri, em Buenos Aires.

No sábado, Xi Jinping tinha-se reunido, também em Buenos Aires, à margem da cimeira do G20, com o presidente norte-americano, Donald Trump, e ambos acordaram não impor novos impostos e continuar as negociações para encontrar uma saída para a guerra comercial entre os dois países.

Hoje, sem fazer qualquer referência aos Estados Unidos, o governante chinês sublinhou a importância do livre comércio e do dos caminhos defendidos no G20, cuja cimeira de líderes terminou no sábado, na capital argentina.

“[China e Argentina] Devem fazer valer o espírito de solidariedade do G20 de firme defesa do multilateralismo e do livre comércio para construir una economia mundial aberta e fomentar a prosperidade do mundo”, afirmou.

O presidente chinês vai agora deslocar-se ao Panamá e realizará depois uma visita oficial a Portugal, entre 4 e 5 de dezembro.