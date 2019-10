“Não há ainda deliberações. Fizemos questão de iniciar o mandato trabalhando”, começou por dizer Pedro Calado, após o primeiro encontro do novo elenco governativo madeirense, o primeiro de coligação na estreia de um executivo insular de coligação PSD/CDS.

Após o primeiro Conselho de Governo, realizado na Quinta Vigia, no Funchal, o vice-presidente sublinhou que para o executivo regional conseguir “atuar bem no exterior tem de ter a casa devidamente organizada, consolidada e com procedimentos claros de funcionamento”.

“Queremos um governo a funcionar em bloco, unido. A liderança é do presidente [Miguel Albuquerque], com orientações muito claras já no terreno, a partir do primeiro dia de governação”, afirmou.

Pedro Calado defendeu a importância de existir “uma maior proximidade com a população e transmitir uma mensagem de confiança aos madeirenses e porto-santenses” de que o executivo está “para governar e essa governação começa já no primeiro dia”.