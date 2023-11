O urso Yampil vivia na Ucrânia, perto de Donetsk, mas o seu zoo foi afetado por bombardeamentos russos. Quando foi encontrado pelas tropas, estava aparentemente saudável, sem qualquer ferida, conta o The Guardian.

"Os ursos podem frequentemente sofrer de problemas de saúde mental depois de passarem por uma experiência traumática, pelo que era realmente importante compreendermos Yampil e o que esperar dele", explica Garry Curran, diretor do departamento de carnívoros do Natuurhulpcentrum, um abrigo na Bélgica que acolheu o urso.

"Apesar de ter parecido um pouco nervoso no início, parece ter-se adaptado surpreendentemente bem e não mostrou nenhum comportamento relacionado com o stress. Parece ser um indivíduo calmo e gentil, o que foi tranquilizador para todos nós", acrescentou.

Em setembro, a equipa do Five Sisters viajou até à Bélgica para conhecer o urso negro asiático. E encontraram ali aquele que vai ser o único exemplar da espécie na Escócia, assim que o acolhimento do animal se concretizar.

"Se há um animal que merece um futuro bom e melhor, esse animal é sem dúvida a vítima de guerra Yampil. Estamos muito gratos por poderem oferecer a Yampil o futuro que ele merece", disse Frederik Thoelen, porta-voz do Natuurhulpcentrum.

Neste momento, estão em curso preparativos para a chegada ao recinto temporário nas próximas semanas, tornando este urso o "primeiro refugiado ucraniano de jardim zoológico" a chegar ao Reino Unido.

No futuro, a ideia é haver um recinto diferente, que assegure os cuidados necessários para Yampil, mas para isso são necessárias 200 mil libras. Até agora, o jardim zoológico já angariou 50 mil libras e está a apelar a donativos.

De recordar também que a Associação Europeia de Zoos e Aquários (EAZA) já foram angariou 2 milhões de euros para apoiar os jardins zoológicos da Ucrânia no tratamento dos seus animais, para que estes possam permanecer no país.