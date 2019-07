O dispositivo é propulsado por cinco pequenos motores a reação e controlado por um acelerador de mão, que Zapata ativa para descolar depois de se amarrar a um par de botas que fazem parte da prancha.

O governo francês elogiou esta invenção criada em França e citou o seu potencial militar.

O presidente Emmanuel Macron publicou no Twitter um vídeo da acrobacia de Zapata no desfile de 14 de julho, com a legenda "Orgulhoso do nosso exército, moderno e inovador".

A ministra das Forças Armadas, Florence Parly, disse à rádio France Inter que o "Flyboard" "pode ser testado para diferentes tipos de usos, por exemplo como plataforma logística voadora ou, inclusive, como plataforma de ataque".