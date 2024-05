Em comunicado, a Presidência da República moçambicana refere que a “conversa telefónica decorreu num ambiente cordial e de abertura”, durante a qual ambos os chefes de Estado “passaram em revista o estágio das relações bilaterais de cooperação e trocaram informações sobre a situação dos dois países”.

“O Presidente Zelenski explicou sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e, do lado de Moçambique, o Presidente Nyusi atualizou o ponto de situação do combate ao terrorismo no país”, detalha-se no comunicado.

A Presidência refere ainda que Filipe Nyusi “lamentou as mortes da população civil e, mais uma vez, apelou para a necessidade de diálogo com vista a pôr fim à guerra” na Ucrânia.

“O chefe do Estado moçambicano saudou o Presidente Zelenski pela abertura da Embaixada da Ucrânia em Maputo, que tem estado a facilitar os contactos e o crescimento das relações bilaterais”, acrescenta.

Segundo a Presidência, a Ucrânia “mostrou-se aberta a cooperar com Moçambique na área da agricultura e no apoio no âmbito da segurança alimentar para os países da região”.

Zelenski aproveitou o contacto para “comunicar e convidar o Presidente Nyusi para participar na Cimeira Global sobre a Paz na Ucrânia, a ter lugar na Suíça [a 15 e 16 de junho], cujo tema principal será em torno da Paz, segurança alimentar e proteção de crianças em tempo de guerra”, refere-se ainda no comunicado da Presidência, que não esclarece se o chefe de Estado moçambicano marcará presença no encontro.