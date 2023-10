“Promulguei uma importante lei relacionada com a integração europeia, a lei para pessoas politicamente expostas. Isto é uma das principais leis adotadas para preencher as recomendações da Comissão Europeia para abrir as negociações sobre a adesão ucraniana à União Europeia [UE]”, disse Zelensky, logo na abertura da sua intervenção, por videoconferência, na reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.

Zelensky acrescentou que esta legislação vai “fortalecer significativamente a monitorização financeira das figuras públicas”, cumprindo um dos requisitos de Bruxelas.