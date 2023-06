O presidente Volodymyr Zelensky disse que as forças ucranianas fizeram avanços em todas as frentes. As declarações do presidente foram dadas após a visita às linhas de frente na região de Donetsk, na segunda-feira.

"Hoje - na frente: região de Donetsk, Zaporizhzhia. Os nossos guerreiros, as nossas posições da linha de frente avançaram em todas as direções, e este é um dia feliz. Eu desejei a todos mais dias como este", disse Zelensky na mensagem, depois de reunir-se com os seus generais onde "várias decisões operacionais foram tomadas".

Entre essas decisões, Zelensky anunciou a criação do Corpo de Fuzileiros Navais.

"Estamos a fortalecer os Fuzileiros Navais e todos os elementos das Forças de Defesa, é uma obrigação", garantiu o presidente ucraniano.

Zelensky agradeceu a todos "que agora lutam pela Ucrânia, que se preparam para o combate, que estão em missões de combate, que estão em postos de combate... Todos aqueles que recuperam dos ferimentos... Todos aqueles que treinam... os nossos guerreiros! Obrigado a todos! Estou orgulhoso de todos vocês", disse o presidente da Ucrânia que condecorou vários soldados "pela batalha de Bahkmut", durante a sua visita à região.

De acordo com informações divulgadas pela Ucrânia, a contraofensiva lançada já conseguiu recuperar 43 mil quilómetros quadrados dos cerca de 126 mil ocupados pela Rússia desde o início da invasão.