O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou hoje a região de Sumy, na fronteira com a Rússia, e encontrou-se com soldados que participam, do outro lado da fronteira, na ofensiva desencadeada por Kiev desde agosto na região russa de Kursk.

“Hoje comecei a minha viagem à região de Sumy com um encontro com os nossos soldados, os que estão a lutar na região de Kursk para defender as nossas regiões fronteiriças e todo o país”, escreveu Zelensky na rede social Telegram. Sumy fica a cerca de 32 quilómetros da região russa de Kursk, onde as tropas ucranianas estão estacionadas desde 06 de agosto. Zelensky já visitou a região várias vezes desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. “Agradeço a todos os comandantes, oficiais e soldados pela operação em Kursk, que ajudou-nos muito a motivar aqueles que nos fornecem pacotes de ajuda militar”, afirmou Zelensky nas redes sociais, nas quais publicou imagens do encontro que decorreu num ‘bunker’. Durante a visita, o Presidente ucraniano recebeu informações do comandante da 82.ª brigada sobre os desenvolvimentos no terreno e condecorou vários soldados. Posteriormente, participou numa reunião com alguns dos principais líderes militares, na qual foram discutidas duas questões-chave relacionadas com a região de Sumy que, segundo Zelensky, são a defesa aérea e o setor da energia. Zelensky foi informado pelos comandantes da Força Aérea sobre as medidas que estão a ser tomadas para fortalecer a defesa da região de Sumy e de outras áreas fronteiriças com a Federação Russa. Além disso, o Ministro da Energia ucraniano, German Galushchenko, informou também Zelensky sobre o restabelecimento do fornecimento de energia em Sumy e arredores, a proteção das instalações de produção e distribuição de eletricidade e a preparação de equipamento de substituição para o inverno. “Além disso, recebi um relatório do comandante-em-chefe Oleksandr Sirski”, especificou o chefe de Estado ucraniano. “Durante a reunião do conselho, Sirski informou-me sobre a situação geral na frente, as áreas mais desafiadoras, o curso da ‘Operação Kursk’, o fornecimento de equipamento e munições para a frente e a atribuição de pessoal da brigada”, concluiu. Perante uma invasão russa que se prolonga há dois anos e meio e sob forte pressão durante meses no leste da Ucrânia, as forças ucranianas lançaram um ataque surpresa na região fronteiriça russa de Kursk, a 06 de agosto, apanhando a liderança de Moscovo desprevenida e apoderando-se de várias centenas de quilómetros quadrados e dezenas de cidades. O exército russo anunciou, em setembro, que tinha recuperado terreno ao lançar uma contraofensiva na região.