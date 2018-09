O Sporting conquistou hoje pela oitava vez a Supertaça portuguesa de futsal, igualado o Benfica na liderança do ‘ranking’ da prova, ao golear o Fabril, da segunda divisão, por 11-0, em Loulé.

Os jogadores do Sporting celebram a conquista da final da Supertaça de Futsal, entre o Sporting e o Fabril, disputada no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, 08 de setembro 2018. FILIPE FARINHA/LUSA

A formação ‘leonina’, que revalidou o cetro conquistado na época passada face aos ‘encarnados’ (3-2 em Coimbra), resolveu o jogo na primeira parte, que terminou a vencer por 6-0, com ‘bis’ de Dieguinho e Merlim, um tento de Cavinato e outro de Pany Varela.

Na segunda parte, Cavinato, Dani, Merlim, Pany Varela e Pedro Cary completaram o resultado.