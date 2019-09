O dirigente dos 'dragões', em declarações ao Porto Canal, disse que o clube está "pujante e unido" e destaca as homenagens a três símbolos do clube: José Maria Pedroto, Rui Filipe e Pavão.

"É um dia feliz para todos, vejo com muito agrado que estão aqui muitos associados e adeptos, sinal de que diz muita coisa a todos. O clube está pujante, está unido, homenageamos três figuras com bustos no nosso estádio, o José Maria Pedroto, o Rui Filipe e o Pavão. Homenageamos todos os que durante 126 anos prestigiaram o clube, para que fosse cada vez maior", disse o dirigente.

Pinto da Costa abordou ainda os diferentes jogos do FC Porto neste fim de semana nas diferentes modalidades: "As vitórias são sempre um bom presente, mas o que é importante é estarmos unidos, o clube estar com força, respeitar o passado e ser cada vez melhor."