60 carros, 30 Protótipos e 30 GT, de quatro categorias diferentes largam hoje às 14 horas da linha de partida da edição 2018 das 24 Horas Le Mans, mítica prova do automobilismo internacional que celebra 92 anos.

Na 85ª edição, o tenista Rafael Nadal (que conquistou recentemente o 11º título em Roland Garros) dará a partida da prova que reúne 180 pilotos à volta de um traçado de 13.626 metros e em que percorrem mais de 5 mil quilómetros.

De entre os pilotos, há três portugueses - Filipe Albuquerque, Pedro Lamy e António Félix da Costa (que se estreia nas 24 Horas). 23 outros já passaram pela F1, como Fernando Alonso e Jenson Button, campeões do mundo, e Juan Pablo Montoya, e nove conhecem a cor da bandeira ao xadrez.

Alonso, piloto espanhol ao volante de um Toyota Híbrido, é o nome mais sonante da edição 2018, sendo apontado como o grande candidato à vitória, procurando ser o quinto campeão da história da F1 a ganhar em Le Mans, depois de Mike Hawthorn, Phil Hill, Jochen Rindt e Graham Hill, algo que não acontece desde 1972. Jenson Button, campeão do mundo de F1 em 2009, é outro candidato ao estrelato.

Na procura de conquistas inéditas está igualmente Juan Pablo Montoya, com protótipos da classe LMP2, que pode ser o segundo piloto da história a conseguir a Triple Crown, atribuído ao vencedor das três mais conhecidas provas mundiais – Le Mans, o GP de F1 no Mónaco e as 500 Milhas de Indianapolis - um feito que só Graham Hill conseguiu ao vencer Le Mans em 1972.

De entre os pilotos que passaram pelo “circo” da Fórmula 1, destaque para o veterano Jan Lammers, que conduziu pela primeira vez um F1 em 1979. O holandês com 62 anos venceu as 24 Horas à geral há exatamente 30 anos e cumpre a 24ª participação em Le Mans.

Por último, a presença portuguesa estende-se para lá da pista. Eduardo Freitas é o diretor da mais importante corrida do mundo.

Com transmissão direta no Eurosport, o canal televisivo de desporto apresenta uma novidade: começa a transmitir em direto a prova duas horas antes do arranque dos carros da grelha de partida, mantendo acordada a equipa de comentadores durante 26 horas.