Cerca de 120 ciclistas de 18 equipas, nacionais e internacionais, formam o pelotão da 37.ª edição da Volta ao Alentejo em bicicleta.

Com arranque marcado para o dia 20, em Montemor-o-Novo, o que acontece pela segunda vez no historial da prova e chegada a Évora, a 24, ao longo de 802 quilómetros os ciclistas cruzam o Baixo Alentejo com o litoral e o Alentejo Central com o norte alentejano.

Destaque para o regresso de Ponte de Sor depois de 26 anos de ausência, sendo que o último registo data de 1993 quando coroou o 11º vencedor da prova, Jorge Silva. Évora acolhe pela 23ª o final da competição alentejana.

Sem a presença de equipas Sub-23 "por uma questão estratégica", conforme referiu Joaquim Gomes, diretor da prova, na apresentação da prova que decorreu na Biblioteca Municipal Almeida Faria, em Montemor-o-Novo, num percurso maioritariamente plano, terá um dia de montanha e um contrarrelógio individual (Castelo de Vide) para “incutir mais competitividade”, assumiu.