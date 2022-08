A equipa ucraniana teve mais posse de bola, mais iniciativa atacante, mas o Sturm Graz foi a equipa mais perigosa, muito eficaz a sair para o contra-ataque, a ponto do guarda-redes ucraniano ter feito quatro defesas a remates enquadrados à sua baliza, enquanto o Dínamo fez apenas um em 90 minutos e resultou em golo.

O autor do único que foi marcado nos 90 minutos foi o médio ucraniano Oleksandr Karavaev, após assistência do seu colega Artum Besedin, golo que vale a preciosa vantagem que o Dínamo leva para a segunda mão, na Áustria.

O vencedor desta eliminatória será o adversário do Benfica no ‘play-off’ de acesso à fase de grupos, caso os ‘encarnados’ confirmem na Dinamarca, frente ao Midtjylland, a superioridade demonstrada no Estádio da Luz, na terça-feira, no jogo da primeira mão, que terminou com uma vitória lusa confortável, por 4-1.

O Dínamo eliminou os turcos do Fenerbahçe, orientados pelo técnico português Jorge Jesus, na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.