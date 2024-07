A esgrimista egípcia Nada Hafez, de 26 anos, venceu Elizabeth Tartakovsky, dos EUA, na primeira ronda da competição individual feminina de sabre, antes de ser eliminada por Jeon Hayoung, da Coreia.

Mas foi no Instagram que revelou a notícia: competiu grávida de sete meses.

"O que vos parece serem dois jogadores no pódio, na verdade eram três! Era eu, a minha concorrente e o meu bebé que ainda não chegou ao nosso mundo!", escreveu.

“O meu bebé e eu tivemos a nossa quota-parte de desafios, tanto físicos como emocionais. A montanha-russa da gravidez já é difícil por si só, mas ter de lutar para manter o equilíbrio entre a vida e o desporto foi muito cansativo, mas valeu a pena", acrescentou a atleta, que se mostrou cheia "orgulho" ao garantir um lugar nos oitavos de final.

"Esta Olimpíada em particular foi diferente; três vezes olímpica, mas desta vez com um pequeno olímpico no ventre", escreveu ainda.