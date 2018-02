O AkzoNobel surgiu como líder da 6ª etapa da Volvo Ocean Race, com as três principais equipas alinhadas ao sul da Nova Caledónia para a fase decisiva desta etapa.

O skipper Simeon Tienpont aproveitou o vento e um ângulo um pouco melhor, enquanto navegavam pelo lado de fora, os opositores ​​, Turn the Tide on Plastic, juntamente com Team Sun Hung Kai / Scallwag foram pelo meio. Um pouco de sorte também veio no caminho do AkzoNobel, quando uma nuvem tropical apareceu entre eles e os perseguidores mais próximos, o Scallywag, fazendo estes perder velocidade, enquanto o AkzoNobel entrava no ritmo.

As três equipas estavam lado a lado quando se aproximavam da ponta norte da Nova Caledónia, com o Akzonobel e o Scallywag alinhados a oeste do Turn the Tide on Plastic.

A equipa Turn the Tide on Plastic da Dee Caffari, arriscou na passagem entre o recife da barreira de coral da Nova Caledónia numa tentativa de ganhar uns minutos preciosos, mas a 6ª etapa entrou no 17º dia, e ficou claro que esta opção não resultou.

Às 13:00 UTC, o AkzoNobel acelerou até 25 milhas na frente do Scallywag, enquanto o Turn the Tide on Plastic estava 65 milhas a nordeste, mas ainda existem outras 1.000 milhas de competição entre eles e a linha de chegada em Auckland.

"De todos os seis barcos da frota, agora preferiria estar neste", disse Cécile Laguette, do AkzoNobel. "Estamos num bom lugar, olhando para de onde a brisa está a vir agora e onde precisamos de estar nos próximos dias. Mas ainda há um longo caminho a percorrer, e até chegar à ponta norte de Nova Zelândia com uma boa vantagem, o melhor é não dizer nada para já".

Os vencedores da 4ª etapa, o Scallywag, fizeram horas extra para recuperar terreno em relação ao AkzoNobel, desde que perderam a liderança da etapa há alguns dias. Mesmo quando pensaram que tinham encurralado os seus adversários, foram atingidos por uma nuvem que reduziu a sua velocidade para menos de um nó.

O AkzoNobel que ia a fazer 13 nós, escapou mais uma vez.

John Fisher, leme no Scallywag, disse: “Estávamos a meio da noite e a contornar o recife no topo da Nova Caledônia. Estávamos a apenas duas ou três milhas do AkzoNobel quando uma nuvem apareceu entre nós. Foi um daqueles períodos muito frustrantes, quando queremos simplesmente arrancar os cabelos. Vamos para sul tão rápido quanto pudermos ".

O Team Brunel estava em quarto lugar na tabela de classificação da 6ª etapa, antes de optar por entrar no modo furtivo, pelo que a sua posição está “escondida” durante 24 horas.

O modo furtivo é mais usado quando as equipas querem tentar uma grande manobra tática - mas as equipas e os fãs terão que esperar até que reaparecem no relatório de posição da 01:00 UTC de sábado, e saber se conseguiram algum ganho.

Depois de passarem o topo da Nova Caledónia e libertarem-se dos Doldrums, o MAPFRE e o Dongfeng adotaram um ângulo ligeiramente mais alto enquanto tentam maximizar a velocidade do barco e recuperar milhas aos quatro da frente.

"Estamos a começar a sair dos Doldrums e as condições estão começam a estar próximas dos ventos de leste, embora os ventos de alísios ainda não estejam estabelecidos a 100%", disse o navegador do MAPFRE, Juan Vila. "Nós temos períodos de dez nós de vento ,alternando com ventos ligeiramente mais fracos de cinco a seis nós.Esperamos que sejam mais consistentes nas próximas horas e amanhã já teremos cerca de 10 a 15 nós de vento”.

6ª etapa - Classificação geral - Sexta-feira, 23 de fevereiro (dia 16) - 13:00 UTC

1 - AkzoNobel +18,44 1 - distância até ao final - 1123,27

2 - Turn the Tide on Plastic +1,63

3 - Sun Hung Kai / Scallywag +2,84

5 - MAPFRE +55,11

6 - Dongfeng Race Team +61,87

Brunel - Stealth Mode

Vestas 11th Hour Racing - Não participa