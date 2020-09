Ainda na sequência do racismo, abuso e descriminação, a Premier League decidiu também criar um sistema de denúncia para esses mesmos casos. Têm sido muitas as queixas por parte de elementos da liga, sejam eles jogadores ou árbitros, e esta é uma oportunidade para todos os participantes na Premier League, incluindo as suas famílias, possam denunciar abusos, havendo uma resposta imediata por parte da liga e consequentemente das entidades responsáveis. O objetivo é levar os responsáveis à justiça o mais depressa possível.

Sem paragem de inverno

Testado na época transacta, o modelo da Premier League para paragem de inverno não é uma paragem da competição em si como conhecemos noutros países. Esta foi uma medida que visou, e continuará a visar sempre que for implementada no futuro, a performance dos jogadores. Na época passada, cada equipa teve direito a um fim de semana livre e a uma semana (entre fins de semana) também livre. Esta época contudo, o mesmo não sucederá. Como referido acima o calendário será cinco semanas mais curto que o habitual e assim sendo a aglomeração de jogos não permitirá o descanso propositado das equipas.

Calendário da 1ª jornada Jogos adiados Burnley v Man Utd

Man City v Aston Villa Sábado - 12 setembro 12:30 - Fulham v Arsenal

15h00 - Crystal Palace v Southampton

17:30 - Liverpool v Leeds

20h00 - West Ham v Newcastle Domingo - 13 setembro 14h00 - West Brom v Leicester

16:30 - Spurs v Everton Segunda-feira - 14 setembro 18h00 - Sheffield Utd v Wolves

20:15 - Brighton v Chelsea

Taça da Liga e Taça de Inglaterra

Não é uma mudança que afete a Premier League em si, mas afeta os clubes que nela participam. De forma a reduzir o número de jogos, reduzindo dessa forma os riscos associados ao período em que vivemos, a English Football League (EFL) e a Federação Inglesa resolveram alterar ligeiramente os seus regulamentos. Assim, na Taça de Inglaterra (FA Cup), não haverá segundo jogo, caso este termine em empate. É tradição recorrer-se a uma segunda partida, no terreno da equipa que jogara a primeira mão fora, mas devido ao calendário futebolístico mais apertado a FA Cup irá facilitar e não coloca assim carga de jogos adicionais às equipas inglesas.

Na Taça da Liga (Carabao Cup) o princípio será o mesmo. Com as meias-finais a jogarem-se, desde a génesis da competição em 1960/61, a duas mãos, esta temporada o regulamento muda. Com o objetivo de também reduzir o calendário, as meias-finais da Carabao Cup serão jogadas também elas a apenas uma mão.

VAR - Video Árbitro Assistente

É sabido que em julho deste ano a IFAB (International Football Association Board) transferiu a responsabilidade do VAR para aa FIFA. Com isso, a Premier League, assim como as ligas que utilizam o sistema tiveram que adaptar os regulamentos do mesmo. Com isto, podemos esperar algumas diferenças nas regras do jogo. Vejamos então o que muda:

Áreas de revisão do árbitro

Serão adicionadas mais áreas de revisão de lances, não tendo o árbitro acesso apenas a uma como era habitual.

Invasão do guarda-redes nos penáltis

O protocolo não deixa margem para dúvidas. Sempre que um guarda-redes defender um penálti tendo colocado o pé à frente da linha de golo, o VAR irá propor a repetição do penálti. Caso este seja batido ao poste ou para fora, mesmo que o guarda-redes tenha colocado um ou dois pés à frente da linha de golo, nesse caso não haverá proposta de repetição por parte do VAR.

Esta é desde já uma decisão que será praticamente impossível de colocar em pratica sem polémicas. Principalmente quando uma guarda-redes corre o risco de poder ser expulso caso o faça por três vezes consecutivas. Da primeira vez receberá um aviso, na segunda e terceira um cartão amarelo. Digamos que terá tudo para correr mal e não seria de estranhar que no futuro se adicione uma linha extra à zona de guarda redes para que estes se possam mover com um pouco mais de liberdade.

Invasão de jogadores nos penáltis

A parte do corpo do jogador que estiver em contacto com o solo, será objeto de análise e, caso este esteja dentro da área ou dentro do meio circulo, será assumido que houve influencia na marcação do penálti e consoante seja marcado/falhado e o jogador prevaricador seja um jogador da equipa que ataca ou defende, o árbitro decidirá pela repetição, ou não, do pénalti.

Linhas verdes e vermelhas para foras-de-jogo

De forma a facilitar o entendimento do resultado final da análise a um fora-de-jogo, por parte dos espetadores e telespetadores, o VAR terá agora uma linha verde, caso o jogador se encontre em jogo ou uma linha vermelha, caso este se encontre fora-de-jogo.

A bola de jogo

Já é uma tradição. Uma bola nova a dar cor ao início de mais uma edição da Premier League. Desta feita temos a Nike Flight, que faz a sua aparição após, segundo a Premier League e a própria Nike, oito anos de investigação. Com nova tecnologia e design, espera-se que a nova versão da bola oficial da liga venha a proporcionar remates cada vez mais certeiros e que contribua também ela para o espetáculo que é a liga de futebol mais competitiva do mundo.

Aqui o leitor poderá consultar todas as bolas de jogo da Premier League desde a época 2000/01.

Esta semana na Premier League

Com o regresso da liga regressam os artistas. Teremos muito para falar sobre a Premier League esta temporada. As caras novas, as equipas que subiram ao escalão mais desejado do futebol inglês e de toda a emoção semanal que nos é oferecida semana sim semana sim.

Para já a liga começa com um Arsenal a renascer das cinzas. Com Mikel Arteta a entregar dois troféus, uma FA Cup, no final da temporada passada frente ao Chelsea e, já esta época frente ao Liverpool, com uma vitória nos pénaltis para conquistar a Super Taça inglesa. Com um fim e início de épocas tão promissor, não podemos de deixar de contar com os Gunners para os lugares cimeiros.

Além do Arsenal, o destaque vai para a recepção do Liverpool ao Leeds onde temos a esperada estreia de Marcelo Bielsa, logo frente ao campeão em título. Uma estreia mais difícil seria impossível. O foco do jogo irá para o egípcio Mohamed Salah, que se marcar na reabertura do campeonato, se torna o primeiro jogador do Liverpool a faze-lo em quatro épocas seguidas e apenas o segundo na história da liga, igualando o record de Teddy Sheringham entre 1992/93 e 1995/96.