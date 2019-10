O futebol turco tem estado arredado dos grandes feitos a nível das competições europeias. De seleções ou de clubes. Razão porque pouco se fala do jogo da bola por aquelas paragens Otomanas que tocam, ao de leve, a Europa. Mas neste enorme buraco mediático, uma pequena exceção nasceu, e que ainda está fresca, com uma referência, nos últimos dias, pela negativa: as celebrações da seleção turca – saudação militar efetuada pelos jogadores nas celebrações dos seus golos no triunfo de sexta-feira sobre a Albânia, por 1-0, e no empate de segunda-feira, 1-1, frente à França, gesto visto como uma referência de apoio à ofensiva militar que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ordenou contra as posições das milícias curdas no nordeste da Síria.

Em resumo, para quem faz uma busca pela palavra Turquia, o tal país que não pertence à União Europeia, é política que o traz para as primeiras páginas de notícias. O futebol está em segundo plano, até porque a vida não estava fácil para os lados do Besiktas, um dos “grandes” do futebol turco que ocupa, à data, o 12.º lugar a nível doméstico. Na Liga Europa somava duas derrotas no Grupo K antes da partida frente ao SC Braga. Ao invés, os bracarenses, que acompanham os turcos no plano doméstico (ocupam um modesto 11.º lugar), atuam por essa Europa fora como se tivessem vida dupla. Chegaram a Istambul com cinco vitórias e um empate em seis jogos.

Uma bola na barra. Um golo. Uma bola no poste

Ainda não tinham passado 10 minutos e o onze turco, através de Boyd, já tinha encostado uma bola no ferro da baliza de Matheus. A seguir, um remate do português Pedro Rebocho (ex-Benfica e emprestado pelos franceses do Guingamp), intercetado por Galeno, dava a ideia de que o SC Braga teria vida complicada na cidade que liga dois mundos. Puro engano.

A partir desse lance, os arsenalistas começaram a, passo a passo, meter o “seu” jogo. Troca de bola, ao primeiro toque e o contra-ataque, venenoso, a entrar.

Paulinho, junto à pequena área, rodopia, envia a bola dois palmos acima das mãos esticadas de Karius, guarda-redes emprestado pelo Liverpool. O jogo estava aberto. E de um quase autogolo do SC Braga (27’), de Pablo, resultou um quase golo dos bracarenses, com o pé esquerdo de André Horta a responder a um cruzamento de Galeno e a bola a ir na direção da malha lateral.