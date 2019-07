Após duas temporadas e meia ao serviço dos bracarenses, o antigo lateral-direito vai ter a primeira experiência no estrangeiro, juntando-se a Pedro Martins, que está a iniciar a segunda temporada no Olympiacos, e aos também estreantes Miguel Cardoso, que assumiu o comando do AEK, e Luís Castro, técnico que deixou os sub-23 do Vitória de Guimarães para treinar o Panetolikos.

Com a chegada de Abel Ferreira ao campeão grego, os últimos três emblemas que conquistaram o título na Grécia passam a ser liderados por portugueses.

Além do emblema de Salónica, que levantou o troféu ao fim de 34 anos, o AEK tinha vencido a prova 2017/18, depois de sete títulos arrecadados pelo Olympiacos, entre 2011 e 2017.

Esta será a sexta vez que treinadores portugueses coincidem na Grécia na mesma época, mas apenas a primeira com tantos ‘timoneiros’ em simultâneo (quatro).

Em 2007/08, José Peseiro assumiu o comando do Panathinaikos – que deixaria a meio da época - e juntou-se a Fernando Santos, então técnico do PAOK. Na temporada seguinte, o atual selecionador de Portugal cruzou-se com Carlos Carvalhal, recrutado pelo Asteras Tripolis.

Já na temporada 2012/13, Jesualdo Ferreira (Panathinaikos), Leonardo Jardim (Olympiacos) foram os representantes lusos na principal divisão grega, antes de Ricardo Sá Pinto orientar o OFI Creta, em 2013/14.

Na primeira de duas passagens pelo Atromitos, em 2014/15, Sá Pinto teve a ‘companhia’ de Vítor Pereira, este ao comando do Olympiacos, que apostaria em Marco Silva na época posterior (2015/16).

Quando Sá Pinto regressou ao Atromitos, em fevereiro de 2017, José Morais tinha abandonado o AEK no mês anterior, pelo que não coincidiram na Grécia, numa altura em que Paulo Bento liderava o Olympiacos.

Fernando Santos continua a ser o mais célebre dos técnicos portugueses na Grécia, uma vez que, além de ter orientado AEK (2001/02, 2004/05 e 2005/06), Panathinaikos (2002/03) e PAOK (2007 a 2010), ainda conduziu os destinos da seleção helénica, entre 2011 e 2014.

Com Santos ao comando, a Grécia atingiu os quartos de final do Euro2012, bem como os ‘oitavos’ do Mundial2014, este último um feito para a equipa, que nunca tinha passado da fase de grupos.

Contudo, o primeiro treinador luso a ‘aventurar-se’ naquele país mediterrânico foi o já falecido Severiano Correia, um antigo jogador de Benfica e Boavista, que, entre 1967 e 1970, orientou o Aris e o Proodeftiki, antes de comandar o Apollon Kalamaras, em 1973/74.

Entre todos os 12 treinadores lusos que já passaram pela Grécia, apenas Leonardo Jardim, Vítor Pereira, Marco Silva e Paulo Bento celebraram o título, todos pelo Olympiacos. Contudo, apenas o segundo iniciou e terminou uma temporada ao leme do emblema do Piréu (2015/16).