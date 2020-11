O português Abel Ferreira estreou-se na quinta-feira no comando técnico do Palmeiras com um triunfo por 1-0 sobre o Bragantino, confirmando a qualificação dos ‘palmeirenses' para os quartos de final da Taça do Brasil de futebol.

Depois da vitória por 3-1 no encontro da primeira mão dos 'oitavos', então sob o comando do interino Andrey Lopes, o Palmeiras consumou a passagem à próxima ronda, graças a um golo de Gabriel Veron, aos 30 minutos, pouco depois de ter substituído o lesionado Wesley. Abel Ferreira, que foi confirmado como novo treinador do Palmeiras há uma semana, começou a nova 'aventura' com um triunfo, sendo que o 'verdão' se junta a São Paulo, Cuiabá, Ceará, Internacional, Flamengo e América Mineiro, que também asseguraram a presença nos quartos de final da Copa do Brasil. No domingo, o Palmeiras visita o Vasco da Gama, para o campeonato brasileiro, num duelo entre treinadores portugueses, já que os vascaínos são liderados por Ricardo Sá Pinto.