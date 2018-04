O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, foi hoje multado em 765 euros, na sequência da expulsão frente ao Sporting, da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o treinador bracarense foi multado depois de ter socado a bola que estava nas mãos de Fábio Coentrão.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi igualmente multado, mas em 5.738 euros, por ter chegado atrasado à zona de entrevistas rápidas no final do encontro com o Belenenses (derrota por 2-0).

O Moreirense foi o clube mais penalizado, uma vez que perdeu três jogadores por castigo, após a derrota com o Portimonense: Drame (2 jogos), Boubacar e Zizo (um jogo).

Lista de castigos:

I Liga:

- 2 jogos:

Drame (Moreirense)

- 1 jogo:

Mano (Estoril Praia)

Boubacar (Moreirense)

Zizo (Moreirense)

Piccini (Sporting)