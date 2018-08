Abel Ferreira disse hoje que o Sporting de Braga tem de melhorar "o foco", que tem que ser "permanente e constante", para a receção ao Desportivo das Aves, domingo, da terceira jornada da I Liga de futebol.

Os minhotos vêm de uma eliminação na pré-eliminatória da Liga Europa, há pouco mais de uma semana, e de um empate com o Santa Clara, nos Açores, na última jornada (3-3), depois de estar a ganhar 3-0.

Abel Ferreira admite que “há processos coletivos que têm que melhorar: quando há golos há sempre erros, houve coisas muito bem feitas na primeira parte, mas depois de uma eliminatória que não conseguimos passar [Liga Europa], teríamos que ter uma equipa muito focada porque sabíamos que o desgaste iria aparecer”, disse.

Para Abel Ferreira, o Sporting de Braga tem de melhorar o “foco”, que tem que ser “permanente e constante”.

“Temos de acreditar no que fazemos todos os dias, no futebol ninguém consegue garantir os resultados, só a forma de ser e de estar, manter o equilíbrio, ter sempre a mesma cara e dar o melhor pela instituição”, disse.

Têm sido várias as críticas aos defesas laterais, mas para Abel Ferreira “o máximo responsável é o treinador”.

“Este processo já deu resultados, foi ele que nos trouxe até aqui e mais do que encontrar responsáveis, valemos pelo coletivo, nas vitórias e quando não ganhamos”, disse.

O técnico, que disse assumir os seus erros, quer que a equipa dê já uma resposta contra o Desportivo das Aves e admitiu fazer mudanças no ‘onze’ em “função dos equilíbrios defensivos e ofensivos”, “mas não nos comportamentos, princípios e ideias”.

“A nossa força está no coletivo, seremos tanto melhores quanto mais competitivos internamente, gostaria de ter a gente disponível, mas temos recursos, tivemos uma semana boa e ‘limpa’, temos de ter querer e inteligência para jogar para vencer”, disse.

O técnico elogiou o adversário de domingo, que “vale pelo seu jogo coletivo e tem jogadores rápidos, sobretudo nos corredores, é uma equipa muito bem orientada e organizada que nos vai criar dificuldades”.

Abel Ferreira desvalorizou ainda a polémica que envolveu esta semana Diogo Figueiras e um adepto, na sequência de um diálogo na internet, e que valeu ao lateral uma multa e um processo interno, mas alertou para a responsabilidade no uso das redes sociais.

“Quem nunca cometeu erros que atire a primeira pedra. Esse assunto está resolvido e bem. Espero que olhemos para todos os jogadores da mesma forma e que os incentivemos, mas como figuras públicas temos de ter uma responsabilidade ainda maior na sua utilização”, disse.

Sporting de Braga, quinto classificado, com quatro pontos, e Desportivo das Aves, 15.º, com um, defrontam-se no domingo, a partir das 20:30 locais, no Estádio Municipal de Braga.