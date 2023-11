De acordo com o boletim clínico divulgado pelo clube italiano, o avançado luso “tem uma lesão de grau 1 no músculo bíceps femoral da coxa da perna direita”, sofrida nos instantes iniciais do encontro da Serie A (2-2), que o levou a ser substituído por Noah Okafor logo aos 10 minutos.

Apesar de o AC Milan não ter revelado o periodo de ausência de Leão, a imprensa transalpina avança que o jogador ficará fora dos relvados entre duas a três semanas.

Desta forma, o internacional luso falhará, pelo menos, as duas próximas partidas dos ‘rossoneri’, com Fiorentina (Serie A) e Borussia Dortmund (Liga dos Campeões), além dos duelos da seleção portuguesa com Liechtenstein e Islândia, em 16 e 19 de novembro, respetivamente.

Leão foi na sexta-feira convocado pelo selecionador Roberto Martínez para os dois últimos encontros de Portugal no Grupo J de qualificação para o Euro2024, para o qual a equipa das ‘quinas’ já garantiu o apuramento.

No sábado, Martínez já tinha ficado privado de Nélson Semedo, também por lesão, tendo o lateral do Wolverhampton sido rendido na convocatória por Raphaël Guerreiro, do Bayern Munique.