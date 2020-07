Acuña, que foi substituído por acabou por ser substituído por Cristián Borja, aos 84 minutos, já estaria ausente do jogo com o FC Porto, da próxima jornada, devido ao cartão amarelo que viu no encontro com a formação açoriana.

Hoje, os titulares do jogo de sexta-feira fizeram o habitual treino de recuperação, enquanto os restantes realizaram treino normal no relvado, da academia do clube, em Alcochete.

Fora das opções do técnico Rúben Amorim para o encontro no estádio do Dragão continuam, além de Acuña, os avançados Luciano Vietto, que fez treino sob vigilância médica, e Luiz Phellype, que continua a fazer trabalho de recuperação.

O Sporting, terceiro classificado da I Liga visita na quarta-feira, o FC Porto, líder da prova, em jogo da 32.ª jornada da competição, num encontro em que os ‘dragões’ se podem sagrar campeões caso pontuem.

A equipa ‘leonina’ regressa aos treinos na segunda-feira, depois de gozar um dia de folga, no domingo.