Erdem Besli vive uma maré de azar: quis oferecer bilhetes para o jogo da Liga dos Campeões a amigos e familiares, ficou com um prejuízo na ordem dos cinco dígitos e ainda pode vir a ter problemas com a justiça.

Erdem Besli, um adepto de futebol turco, comprou vários bilhetes para o jogo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Besiktas - 127, para sermos precisos -, através do eBay. Mas uma simples viagem até a um supermercado Aldi revelou-se dispendiosa, revela o Mittelbayeriche.

Enquanto carregava as compras no carro, Besli colocou os bilhetes sobre o tejadilho da viatura e só se lembrou que os tinha lá pousado quando chegou a casa. Numa tentativa de os recuperar fez o caminho inverso até ao supermercado, mas no parque de estacionamento não encontrou nada.

“Marquei um auto-golo”, assumiu em entrevista a um canal de televisão alemão.

Besli que tinha gasto um valor na ordem dos cinco dígitos para oferecer os ingressos aos seus amigos recorreu inclusive à polícia para tentar recuperar os bilhetes.

No entanto, o azar deste adepto pode ainda não ter conhecido fim. Besli pode estar em apuros por não ter adquiridos os ingressos através de os canais de venda oficiais.

O encontro que opôs Besiktas e Bayern de Munique na terça-feira, 20 de fevereiro, acabaria por terminar em goleada a favor dos bávaros. A formação comandada por Jupp Heynckes derrotou a equipa turca por 5-0.

A notícia desta história insólita que se passou na cidade alemã de Regensburg, na Baviera, já percorreu todo o mundo tendo sido notícia na Four Four-Two e na Goal.